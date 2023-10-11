نشرة الحوادث| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة .. ووفاة مزارع في مشاجرة

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأربعاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة



أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في حي الجيزة بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وتمكنت رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وكشفت التحريات عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وفاة مزارع في مشاجرة بالعصى الخشبية في البحيرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في السيطرة على مشاجرة بـ"الشوم" وجرى ضبط طرفي المعركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجعات المعنية التحقيق.

تعود البداية بتلقي مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثرًا بإصابته"، ونجله)، طرف ثان:(مزارع ، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثانى على المجنى عليه من الطرف الأول بعصا مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته لخلافات الجيرة.



سيارة نقل تنهي حياة شخص علي طريق القاهرة الإسكندرية ببنها



تباشر جهات التحقيق ببنها، التحقيق في واقعة مصرع شخص، وذلك أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

تبين من التحريات الأولية، أن سيارة نقل صدمت شخصًا ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



ضبط شقيقين شرعا في التخلص من نجل عمومتهما بسوهاج



نقل شخص مصاب بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر إلى مستشفى خاص بسوهاج بعدما تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وبسؤال شقيق المصاب "أحمد . ع . ع . ح" 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية اتهم نجلي عمومتهما كل من:- "كريم . ح . ا . ع" 21 سنة عامل وشقيقه "أحمد . ح . ا . ع" 27 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة.