حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في حي الجيزة بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وتمكنت رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وكشفت التحريات عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر بقصد التنقيب عن الآثار.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة في بنها التحقيق في حادث مصرع شخص ،أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وبحسب التحريات تبين أن سيارة نقل صدمت شخص ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث أمرت بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن بالدفن لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها وما بها من إصابات.

وفاة شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية

وكانت قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي امام قرية سندنهور بمدينة بنها، ونتج عنه وفاة شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث على الفور وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث.

وفي الوقت ذاته، أمرت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الحادث وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق في الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود حول الواقعة.