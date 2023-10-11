الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وذلك للتسهيل على المواطنين من ملاك المركبات في معرفة المخالفات المرورية وسدادها لعدم التعرض لمشاكل مرورية أثناء قيادة مركبته الخاصة.

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ويعد الاستعلام عن مخالفات المرور أمرًا ضروريًا لكل ملاك المركبات، وذلك للوصول للمخالفات المرورية المسجلة على المركبة، ودفع الغرامات المستحقة عليها، لتجنب الوقوع في مشكلات مرورية.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

 

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

 

تصفح موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

الدخول على خدمات المرور.

 

النقر على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

 

إدخال رقم لوحة السيارة بشكل صحيح.

 

النقر على عرض المخالفات المرورية.

 

تظهر الغرامات المالية للمخالفات.

 

يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.

 

 

المخالفات المرورية التي يجوز التصالح فيها

يجوز التصالح على المخالفات المرورية التالية:

السير دون رخصة.

 

كسر إشارة الضوء.

 

الوقوف في المحظور.

 

تجاوز السرعة المقررة. 

 

تغيير لون اللوحات المعدنية. 

 

انتهاء استلام رخصة القيادة.

 

قيادة السيارة دون حزام أمان.

 

القيادة ببطء شديد.

 

التوقف المتعمد على الكوبري.

 

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

 

اتباع المسار المحدد للسيارة.

 

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

 

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

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