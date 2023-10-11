خطوات استخراج جواز سفر لاول مرة

استخراج جواز سفر لاول مرة.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر في أسرع وقت ممكن ، ممن يفضلون السفر للخارج أو من تفرض عليهم الضرورة ذلك.

ويعد جواز السفر وثيقة السفر الرسمية والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن، حيث يعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها، ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى، كونه أحد المستندات الهامة التي يحتاجها المواطنين الباحثين عن السفر من دولة إلى اخرى.

وتقدم " بوابة الوفد " الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين في استخراج جواز سفر أول مرة بدون مجهود في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي إذا كانت المهنة غير مدونة في البطاقة الشخصية.

موقف المتقدم من التجنيد بالنسبة للذكور.

إرفاق 4 صور شخصية حديثة لمقدم الطلب خلفيتها بيضاء.

سداد الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

توجه المتقدم للحصول على الجواز إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

طلب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

استلام إيصال تقديم المستندات، لاستلام جواز السفر في الوقت المحددة.

رسوم استخراج جواز السفر

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر، موضحة أنها بـ505 جنيها، طبقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، وايضًا تدفع هذه الرسوم عند استخراج جواز السفر لأول مرة، وتكون شاملة التكلفة الفعلية والطباعة والإصدار والعلامات التأمينية، أما بالنسبة لرسوم استخراج بدل تالف أو فاقد لجواز السفر لم يتجاوز 755 جنيهًا .