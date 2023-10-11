خطوات تقديم طلب لتركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية

تركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية.. يبحث العديد من المواطنين عن الاستقلال في عداد المياه الخاص بوحدته السكنية من خلال التقديم للحصول على عداد مياه منفصل، لضمان عدم تراكم فواتير المياه عليه ودفعها شهريا لضمان حساب الاستهلاك الشهري الخاص بوحدته السكنية.

وفي ظل سعى الكثيرون لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه منفصل للوحدة السكنية، خاصة الذي يعيشون في أبراج وعمارات تضم الكثير من الشقق السكانية وترتفع فيها التكاليف الشهرية الخاصة باستهلاك المياة، والتي كثيرا ما تتراكم شهريا على قاطنيها.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات تقديّم طلب تركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية في السطور التالية:

خطوات الحصول على عداد مياه منفصل

تقديم طلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

دفع قيمة رسوم المعاينة.

يتم توجه الفني التابع للشركة إلى الوحدة المقصودة لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي للعقار بالكامل.

تدوين المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

تسديد قيمة المديونية من المشترك.

حصول المنتفع على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

المستندات المطلوبة

صورة ضوئية من عقد الإيجار أو التمليك

إرفاق إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

إرفاق إيصال المياه الخاص بالعقار.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

تواجد مالك الشقة شخصيًا.