الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تقديم طلب لتركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية

عداد مياه
عداد مياه

تركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية.. يبحث العديد من المواطنين عن الاستقلال في عداد المياه الخاص بوحدته السكنية من خلال التقديم للحصول على عداد مياه منفصل، لضمان عدم تراكم فواتير المياه عليه ودفعها شهريا لضمان حساب الاستهلاك الشهري الخاص بوحدته السكنية.

txt

كاش أو تقسيط.. تعرف على سعر عداد الكهرباء الكارت ومستندات مطلوبة للتقديم

txt

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وفي ظل سعى الكثيرون لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه منفصل للوحدة السكنية، خاصة الذي يعيشون في أبراج وعمارات تضم الكثير من الشقق السكانية وترتفع فيها التكاليف الشهرية الخاصة باستهلاك المياة، والتي كثيرا ما تتراكم شهريا على قاطنيها.

 

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات تقديّم طلب تركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية في السطور التالية:

 

خطوات الحصول على عداد مياه منفصل 

 

تقديم طلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

 

دفع قيمة رسوم المعاينة.

 

يتم توجه الفني التابع للشركة إلى الوحدة المقصودة لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي للعقار بالكامل.

 

تدوين المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

 

تسديد قيمة المديونية من المشترك. 

 

حصول المنتفع على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

 

المستندات المطلوبة

 

صورة ضوئية من عقد الإيجار أو التمليك 

 

إرفاق إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

 

إرفاق إيصال المياه الخاص بالعقار. 

 

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

 

تواجد مالك الشقة شخصيًا.

مواد متعلقة

كاش أو تقسيط.. تعرف على سعر عداد الكهرباء الكارت ومستندات مطلوبة للتقديم

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

بدأ العد التنازلي.. موعد بداية فصل الشتاء

الإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الأزهرية

عيادات التأمين الصحي.. طريقة وأرقام الحجز الإلكتروني
الجريدة الورقية