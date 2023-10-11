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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبوالغيط يؤكد ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور الى ما هو أشد خطرًا وتخرج عن السيطرة، مشددًّا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو مناف للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

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جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط، اليوم الأربعاء مع وزيري خارجية إيطاليا انطونيو تياني،وليتوانيا جبيريالوس لاندربيرج، كل على حدة، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.

 صرَّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة.

أضاف أن أبوالغيط، عبر اللقاءين عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددًّا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

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