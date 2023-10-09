أحمد أبو الغيط: تدمير حل الدولتين وخنق جهود السلام وراء التصعيد (فيديو)

أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالموقف الروسي المتوازن والعقلاني الذي أعلنت عنه روسيا في اليوم الأول من انطلاق المواجهات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، أن الموقف الروسي أشار إلى أن التصعيد الحالي انعكاس لحلقة العنف المفرغة ونتيجة مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الغيط: "نشكر الجانب الروسي على موقف، ونقدر هذا الموقف لأن مشكلة الفلسطينيين من اليوم، ولا يمكن اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع وهو استمرار الاحتلال زوالقضاء على أي أفق مستقبلي أن يحقق من خلاله الشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية على أرض مستقلة على حدود 1997".

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، أن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم.

أحمد أبو الغيط في روسيا

توجه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، صباح الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل تلبية، لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن الزيارة ستشمل جلسة مباحثات موسعة مع لافروف حول عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين، ومنها القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد الجاري في قطاع غزة.