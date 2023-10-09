أبو الغيط: سياسات إسرائيل المتطرفة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من الاستقرار (فيديو)

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة تمثل قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من الاستقرار، مضيفًا: "من يرى الصورة من زاوية واحدة فقط يخطئ في قراءة المشهد في شموليته، أو فهم أسباب ما يجري حاليًا.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين: "هناك الكثير من المواقف على الصعيد الدولي تكيل بمكيالين، ومن هنا تقديرنا للموقف الروسي".

أشاد بالموقف الروسي المتوازن والعقلاني الذي أعلنت عنه روسيا في اليوم الأول من انطلاق المواجهات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف أن الموقف الروسي أشار إلى أن التصعيد الحالي انعكاس لحلقة العنف المفرغة ونتيج مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

أبو الغيط: نشكر الجانب الروسي على موقفه من حرب غزة:

تابع أبو الغيط: "نشكر الجانب الروسي على موقفه، ونقدر هذا الموقف لأن مشكلة الفلسطينيين من اليوم، ولا يمكن اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع وهو استمرار الاحتلال زوالقضاء على أي أفق مستقبلي أن يحقق من خلاله الشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية على أرض مستقلة على حدود 1997".

وأكد أبو الغيط، أن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلالم وحصار السلطة الفلسطينية وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم.

توجه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل تلبية، لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن الزيارة ستشمل جلسة مباحثات موسعة مع لافروف حول عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين، ومنها القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد الجاري في قطاع غزة.