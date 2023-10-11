بيدخنو شيشة بالمصروف .. هروب طلاب جنوب سيناء للمقاهى

مع بداية العام الدراسى كل عام تشهد بعض الادارات التعليمية ؛ ظاهرة تسرب بعض الطلاب من المدارس خاصة فى الاسابيع الاولى للعام الدراسي ؛ و يلجأ البعض منهم للجلوس على المقاهى العامة او نوادى الفيديو جيم “ السيبر " كما يطلق عليها العامة.

مع بداية اليوم الدراسي كل صباح يودع الطلاب اولياء امورهم على ابواب المدارس ليبدأ الطابور الصباحي و ممارسة بعض الانشطة الرياضية المعتادة ؛ و النشيد الوطنى لبث روح الوطنية و الانتماء داخل نفوسهم ؛ الا أن قلة منهم فضلت التغريد خارج السرب و الانحراف ؛ فور حصولهم من ولي الامر على “ المصروف " ليقضي ساعات الدراسة الرسمية على المقاهى العامة و تدخين الشيشة.

ورغم أن القانون المصرى يجرم تقديم الشيشة و التدخين و كذا بيع منتجات التبغ بكافة اشكالها و انواعها لمن هم دون السن القانونية الا ان عدماء الضمير سمحو لهم بالجلوس وترك التعليم فقط بهدف جمع بضعة جنيهات ؛ هى تعب و جهد ولي أمر دفع الغالى و النفيس من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى لابنائه لا سيما وهم حصاد رحلة كفاحه بالحياة.

وفى جولة لمحرر الوفد بمحيط بعض المدارس رصدت عدسة الوفد تسرب العشرات من الطلاب اثناء مواعيد المدارس الرسمية و الجلوس على الكافيهات و المقاهى و تدخين الشيشة و السجائر الامر الذي ينذر بكارثة اخلاقية نتيجة لتركهم التعليم.

فيما ناشد العشرات من اولياء الامور ؛ ضرورة شن حملات رقابية على المقاهى و الكافيهات و مراجعة الحضور و الانصراف للطلاب و اخطار اولياء الامور بالغياب اول بأول حفاظا على مصلحة الطلاب و ردع المخالفين و عدماء الضمير.

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