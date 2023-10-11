حبس متهم أنهى حياة أحد أقاربه بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل ابن عمته لخلافات بينهما بمنطقة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل متهم لآحد أقاربه في الجيزة بمنطقة أبو النمرس بسبب خلافات بينهما.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وبيان تفاصيل الحادث وتاريخ وفاةالجثة وما بها من إصابات.

كما طالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ الكاميرات، كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية مباحث أمن الجيزة يفيد باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب مقتول.

وبالفحص والتقنين كشفت التحريات الأولية أنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وابن عمته مشاجرة اعتدى عليه المتهم بالضرب فسقط قتيلا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة والقبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفيين.

تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفي متأثرًا بإصابته"، ونجله)، طرف ثان: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثرًا بإصابته"، وعمه) وذلك على إثر خلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية، إذْ تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة المتوفيين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.