الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية

العقارات
العقارات

 ضريبة التصرفات العقارية.. يبحث العديد من المواطنين عبر موقع البحث "جوجل"، عن طريقة الاستعلام عن ضريبة التصرف العقاري، وكيفية الحصول على شهادة معاملة عقارية عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الاستفسار على رقم الخط الساخن.

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ضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية تًحصل بعد بيع الوحدات السكنية والأراضي وفيها يقوم البائع أو من قام بنقل الملكية لشخص آخر بعقد تم تسجيله بعد تاريخ 19 مايو 2013، بدفع هذه الضريبة التي تقدر بـ 2.5% من قيمة الوحدة.

 

 وفي السطور التالية تقدم "بوابة الوفد" طريقة الاستعلام عن ضريبة التصرف العقارية:

 

كيفية الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية

        

تصفح موقع الاستعلام عن الضرائب العقارات من خلال الرابط التالي:

https://enquiry.rta.gov.eg/RealState/RealEstateTaxForm.aspx

اختيار المحافظة التي تعيش فيها، ثم تختار المدينة أو المركز الذي تعيش فيه. 

بعد ذلك يتم إدخال المنطقة التي توجد بها الوحدة السكنية التي تريد معرفة الضريبة العقارية المستحقة عليها.

كتابة العنوان الكامل للوحدة العقارية ، ثم تسجيل اسم مالك العقار كاملًا. 

كتابة الرقم القومي لمالك الوحدة العقارية وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص به. 

كتابة عنوان بريدك الإلكتروني ، ثم حدد المربع الفارغ لتأكيد أنك لست روبوتًا. 

وبعد الانتهاء يتم النقر على " حفظ " حتى تظهر لك قيمة الضريبة العقارية على الشاشة.

 الاتصال بالخط الساخن 

 

كما يمكن الاستفسار عن طريق الاتصال بالخط الساخن على رقم (0235317323) في المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة. 

تكلفة إصدار شهادة تصرف عقاري 

حتى تتمكن من اصدار شهادة معاملة عقارية  يجب سداد رسوم خاصة لاصدارها، حيث يبلغ رسم إصدار شهادة معاملة عقارية 2.5 إلى 10 جنيهات إذا صدرت في الوقت المحدد، ومن 5 إلى 15 جنيهًا إذا يتم إصدارها بسرعة وبسهولة ويمكن لأي مواطن استخراج هذه الشهادة.

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