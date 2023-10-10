الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. أتاحت وزارة التضامن، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، بطريقة بسيطة، عبر رابط مخصص لذلك للراغبين في معرفة أحقية حصولهم على كارت الخدمات المتكاملة من عدمه للتيسير على الراغبين في معرفة أحقيتهم في الحصول على كارت ذوي الاحتياجات الخاصة.

بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له من خلال هذه البطاقة.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تصفح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار الاستعلام عن الطلب.

كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.

اختيار كلمة بحث.

يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

الرعاية الصحية والتأهيلية.

التعليم والعمل.

الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.