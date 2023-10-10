كاش أو تقسيط.. تعرف على سعر عداد الكهرباء الكارت ومستندات مطلوبة للتقديم

سعر عداد الكهرباء الكارت.. يتسائل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الخاصة بتغيير أو استبدال العدادات القديمة أوالتقليدية بأخرى جديدة مسبقة الدفع لضمان حساب الاستهلاك بطريقة صحيحة والاستغناء عن العدادات القديمة.

جاءت فكرة طرح العدادات مسبقة الدفع عن طريق كارت الشحن، للحد من سرقة التيار الكهربائي، وتفاديا لأخطاء الفواتيرالتي تؤدي لزيادة فاتورة تحصيل الكهرباء وخلال السطور التالية، تقدم "بوابة الوفد " سعر عداد الكهرباء الكارت و2023 والمستندات المطلوبة.

سعر عداد الكهرباء الكارت

يبلغ سعر عداد الكهرباء الكارت ، الأحادي للشقة 1050 جنيها، إضافة لـ100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى المتقدم دفع قيمة 285 جنيها للضريبة والرسوم.

ويبلغ سعر عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيها، وشحن الكارت بـ100 جنيه.

كما بلغ سعر الكارت الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.



المستندات المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمشترك.

صورة ضوئية معتمدة من عقد ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

صورة ضوئية من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أنّ هذه الوحدة قانونية.

الملف الضريبي في حالة أنّ الوحدة المتقدم لها الطلب تجارية.

صورة ضوئية من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.