صناع الخير والبنك الأهلي يجريان 30 عملية عيون مختلفة

أعلنت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي انها وضمن جهود التحالف لتقديم خدمات طبية ذات جودة لأهالي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت وبالشراكة مع البنك الأهلي المصري في تنظيم المرحلة الثانية من قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمة أهالى قرية شبرا ملس مركز زفتى والقرى المجاورة حيث تم إجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية للمستحقين من الاهالى بالمجان تمامًا.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير ان المؤسسة والبنك الأهلي المصري نجحا فى إجراء 30 عملية جراحات عيون مختلفة وتسليم 267 نظارة طبية لمستفيدين من أهالي شبرا ملس والقرى المجاورة بالمجان تماما وشملت عمليات جراحات العيون عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسة وجسم زجاجي وإزالة مياه زرقاء.

مبادرة عنيك في عنينا

وأشار عبدالفتاح إلى أن المؤسسة تواصل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالى قرى حياة كريمة بالغربية وأنه وخلال الفترة الماضية تم تنظيم سلاسل قوافل للكشف على أمراض العيون بقرى حياة كريمة بالمحافظة لخدمة أهل القرية المستهدفة والقرى المجاورة في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة البنك الأهلي المصري وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وتنسيق كامل مع السيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وان المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات اجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها.

مبادرة عنيك في عنينا

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنينا لمحاربة مسببات العمى تستهدف ترسيخ ثقافة ارتداء النظارات الطبية من خلال نشر الوعي بضرورة ارتداء النظارة الطبية للتمتع بمستوى نظر جيد كذلك اتاحة الفرصة للمستحق لكي يختار بنفسه لون نظارته وشكلها حتى لا ينفر من ارتداءها عن تسليمها له وتوفير تنوع كبير فى اشكال النظارات بما يشبع رغبات واختيارات الأهالي كذلك اختيار خامات تجمع ما بين الجودة والمرونة والاستهلاك فى القرى والريف.

وأضاف عبدالفتاح إلى أن مراحل عمل قوافل صناع الخير الطبية لمحاربة العمى تشمل المرحلة الأولى منها توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الطبية وأن المرحلة الثانية تشمل نشر الوعى بأهمية النظارات الطبية وتوزيع النظارات على مستحقيها وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.