صناع الخير تفحص عيون 579 مواطنًا من أهالي كفر الغاب بدمياط

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك البركة فى إجراء الكشف على عيون 579 من أهالي كفر الغاب بدمياط من خلال قافلة طبية موسعة في مجال أمراض العيون ضمن مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن التعاون بين صناع الخير وبنك البركة فى الحد من مسببات العمى أثمر على حصول عدد من أهالي كفر الغاب والقرى المجاورة على 436عبوة قطرات علاجية كذلك تم تشخيص احتياج 320 منهم لنظارات طبية وتم عمل مقاسات النظارات واختار الأهالي ما يناسبهم من أشكال النظارات المختلفة تمهيدًا لتنفيذها وتسليمها لهم في الأيام القليلة القادمة كذلك تم تشخيص احتياج 82 منهم لإجراء عمليات جراحات عيون سوف يتم إجراءها لغير القادرين منهم بالمجان تماما قريبًا أيضًا.

توقيع الكشف على عيون 579 مواطن من أهالي كفر الغاب بدمياط



وأعرب عبدالفتاح عن امتنان صناع الخير لشركائها من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبخاصة بنك البركة من خلال مسئوليته المجتمعية للشراكة المثمرة في تحقيق نتائج مبهرة في القضاء على مسببات العمى على مستوي مصر موضحاً أن التعاون في تنظيم قافلة كفر الغاب سبقه تنظيم قافلة مشابه بقرية سعود مركز الحسينية محافظة الشرقية وقدمت خدماتها المتكاملة للأهالي بالمجان تماماً من إجراء الكشف وتسليم الأدوية وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية مضيفاً أنه وحتى تعم الاستفادة للأهالي بالشكل الأكبر تضمنت القوافل تنظيم ندوة للتوعية بالشمول المالي والتحول الرقمي كأحد دعائم الجمهورية الجديدة .

من جانبها أوضحت سارة عبده رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة أن الشراكة مع صناع الخير فى تنظيم قوافل مبادرة عنيك في عنينا المتكاملة في مجال الحد من أمراض العيون تأتى ضمن استراتيجية عمل البنك الهادفة إلى العمل بشكل متوازي في توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في كافة محافظات الجمهورية وترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاق قوافل طبية في المحافظات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأشارت إلى أن التعاون مع صناع الخير في تنظيم القوافل الطبية في مجال العيون وكذا تنظيم ندوات التوعية بالشمول المالي والتحول الرقمي يعكس التزام البنك الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.