رئيس مؤسسة صناع الخير: أطالب بإجادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب وتأهيل الشباب

أكد الدكتور مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي ضرورة استثمار منظمات المجتمع المدني لقدرات الذكاء الاصطناعي في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بحسب ما يفرضه التطور التكنولوجي من تغييرات علي طبيعة الوظائف المتاحة.

جاء ذلك في كلمته بالندوة التي نظمها معهد التخطيط القومي تحت عنواندور الذكاء الاصطناعي في تأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار زمزم إلي أن صناع الخير كانت نموذجا عمليا في استثمار القدرات التكنولوجية الحديثة في تدريب الشباب حيث بادرت بإطلاق حملة كبري لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية المعنية وبالشراكة مع عدد من الجامعات وبرعاية السيد وزير الشباب والرياضة

شارك في الندوة نخبة من قيادات معهد التخطيط القومي وعدد من المعنيين والمتخصصين منهم الدكتور أشرف صالح نائب مدير المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع والدكتورة نيفين مكرم مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بالمعهد ود هشام فاروق مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات ودينا هلالي عضو مجلس الشيوخ