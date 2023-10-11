بعد تعافيه من الاصابة.. موعد عودة ألابا للمشاركة مع ريال مدريد

تداولت أنباء صحفية إسبانية، عن وجود نيه لعودة مشاركة ديفيد ألابا مع صفوف فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة بعد التأكد من جاهزيته تماما لخوض المباريات.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريرا عن ديفيد ألابا أبرزت فيه أن اللاعب سيكون جاهزًا في مواجهة الملكي القادمة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض ألابا للإصابة خلال مشاركته مع ريال مدريد أمام نظيره لاس بالماس، وتم استبداله فى الشوط الأول من عمر المباراة، بعد التأكد من اصابته بكدمة فى العضلة المقربة اليمنى.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الكرة النمساوي، غياب ديفيد ألابا نجم ريال مدريد عن منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من الاصابة التى لحقت به مع الملكيز

تفاصيل أزمة ريال مدريد وإبراهيما دياز:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن دياز فضل تمثيل المنتخب المغربي على الإسباني، بعد تواصل المدرب وليد الركراكي مع اللاعب خلال الفترة الماضية، ليحسم قراره بالمشاركة في أمم أفريقيا 2024.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب يريد المشاركة في كأس أفريقيا 2024، لكن ريال مدريد يرغب في عدم مشاركته، حيث يبحث عن الاستفادة من اللاعب في شهر يناير، لكن ذلك يتعارض مع رغبة اللاعب في الانضمام لمنتخب بلاده.

رد المنتخب المغربي: بينما رد محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن دياز قرر تمثيل منتخب بلاده، على الرغم من التحفظ الذي جاء من قبل ريال مدريد خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب فقدان الميرينجي للاعب في أفضل فترات الموسم.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية أن اتحاد الكرة المغربي سيبحث الفترة المقبلة التواصل مع إدارة ريال مدريد والجهاز الفني للملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي من أجل الوصول لحل، في ظل تمسك الميرينجي باللاعب، لكن الركراكي سيقوم باستدعاء اللاعب خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

جدير بالذكر أن إبراهيما دياز، يعد أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، والذي يقدم مستويات كبيرة خلال الفترة المقبلة.