إبراهيم عيسى: "طوفان الأقصى" والهجمات على إسرائيل أمر شرعي 1000%

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، ما قامت به المقاومة الفلسطينية في “طوفان الأقصى” التي شنتها على دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة محتلة للأراضي الفلسطينية وأي مواجهة لها هو عمل مقاوم شرعي تكفلة التشريعات الدولية والأمم المتحدة وتكلفة الإنسانية.

المقاومة الفلسطينية تقاوم الاحتلال و"طوفان الأقصى" شرعي 1000%

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل ما فعلته المقاومة الفلسطينية في “طوفان الأقصى” من ضرب واختراق لإسرائيل في كل المناطق العسكرية الاسرائيلية أو أسر العساكر الإسرائيلين هو أمر شرعي، مشيرًا إلى أن "طوفان الأقصى" مقاومة شرعية 100%.

ونوة بأن أي مواجهة لكيان عسكري محتل هو شرعي 1000%، هي مقاومة شرعية ومكفول حقوقه دوليًا، متابعًا: "إلا أن اختطاف رهائن من المدنيين أو الاعتداء على المدنيين أو جلب مدنيين إسرائيليين إلى غزة هو عمل إرهابي ويجب التفرقة في هذا المشهد".

وتستمر الغارات التي تقوم به دولة الاحتلال مساء اليوم الأثنين بشكل مستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما قامت به المقاومة الفلسطينية من “طوفان الأقصى” صباح السبت، والذي برره الإعلامي إبراهيم عيسى، بأنها مقاومة شرعية ومكفولة لدى الشعب الفلسطيني.

المقاومة الفلسطينية و“طوفان الأقصى”

وأوضح إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينة هي حق واضح واعدل قضية في التاريخ وعلى وجه الأرض، مشددًا على أن هذا القضية وشرعيتها هو أمر واضح للجميع، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونوة عيسى، بأن أي مواجهة لكيان عسكري محتل هو شرعي 1000%، هي مقاومة شرعية ومكفول حقوقه دوليًا، متابعًا: "الحل في مواجهة إرهاب إسرائيل ليس بأن يكون إرهاب أخر.. مواجهة الإرهاب بالإرهاب يجعلنا نفسد الأمر ولا نصلح شئ".