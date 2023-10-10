محافظة جنوب سيناء تنظم ندوة تثقيفية انتصارات أكتوبر

نظمت محافظة جنوب سيناء صباح اليوم ندوه تثقيفية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور كافة أطياف المجتمع السيناوى من موظفين واهالى وطلاب المدارس ،

وألقى خلالها اللواء أسامة منصور السواح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة أكد خلالها أن مصر حققت إنجاز كبيرا ونصرا عسكريا عظيما في السادس من اكتوبر ١٩٧٣م، بكافة المقاييس ، و مازال يدرس في كافة الاكاديميات العسكرية

وأضاف أن الجنود المصريين هم خير اجناد الأرض مشيرا إلى أن نصر أكتوبر العظيم له الكثير من الدروس ،فالبرغم من ،نكسة 67 فلم يستسلم المصريين و كانت النكسة اختبار حقيقي لمعدن المقاتل المصري ،وقاعدة الانطلاق الحقيقي لانتصار أكتوبر المجيد،

فبدأ العمل الدؤوب والاستعداد المستمر لتحقيق النصر العظيم،

وتابع أن العقيدة الدينية والعسكرية للمقاتل المصري كانت دافعا قويا لتحقيق النصر ،كما أن الشعب والجيش كان ومازال يدا واحدة ،واستطاع فعل المعجزات ولم يقبل الهزيمةولم يستسلم لها ،

حضر الندوة اللواء محمود عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ والمتابعة،والمستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ، وطلاب المدارس ،كما قام اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة الى اللواء أسامة منصور السواح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا تقديرا له .

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