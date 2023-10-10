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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى لـ788 شهيدًا ونحو 4100 جريح

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضى، إلى 788 شهيدًا ونحو 4100 جريح.

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 وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 770 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

 

 وأضافت أن 18 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عامًا) متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.

 

 وقبل قليل، استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة.

 

 وأفاد شهود عيان بأنه تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنزل الواقع في مُخيم جباليا. 

 

 ولم يدخل عدد الشهداء جراء قصف هذا المنزل في تحديث وزارة الصحة الفلسطينية الأخير بشأن مُحصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل. 

 

 

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