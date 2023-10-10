الرئيس الروسي يخاطب أطراف الصراع في غزة بتقليل الأضرار الواقعة على المدنيين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أنه يتعين على جميع أطراف الصراع في إسرائيل أن تسعى إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقال الرئيس الروسي - خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موسكو - "على أية حال، بغض النظر عما يحدث هناك، أعلم أن موقفكم، السيد رئيس الوزراء الموقر، وموقفنا هو أنه ينبغي تقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين إلى الحد الأدنى وخفضها إلى درجة الصفر، ونحن ندعو جميع الأطراف المتنازعة للقيام بذلك"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف "بعد الاجتماع الذي عُقد على مستوى الوفود، من المقرر إجراء محادثة فردية على الغداء، لذلك ستكون هناك فرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل".

بدوره، أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنان بلاده لروسيا نظرًا لإمداداتها بالأسلحة التي أثرت بشكل كبير في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال السوداني: "أود أن أعرب عن امتنان العراق لروسيا على دعمها خلال الحرب ضد الإرهاب وتزويدنا بالسلاح حتى نتمكن من الوقوف ضد العصابات المسلحة من الإرهابيين"وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "روسيا دولة صديقة تربطنا بها علاقات تاريخية عميقة".

بولندا: إجلاء أكثر من 670 مواطنًا من إسرائيل بنجاح

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيوييرا أنه تم إجلاء أكثر من 670 مواطنًا بولنديًا بنجاح من إسرائيل.

وقال سيوييرا - في تصريح للصحفيين أورده "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاء "إن المزيد من رحلات الإجلاء الجوي من المقرر أن تنظم في وقت لاحق اليوم".. وأضاف: أن "إجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل هي عملية متواصلة تتم باستخدام النقل العسكري".

يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع عقده الرئيس البولندي أندريه دودا بمشاركة رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي وعدد من كبار الوزراء الحكوميين في مكتب الأمن القومي بالعاصمة وارسو، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة عقب تصاعد الأحداث هناك.

وفي سياق متصل أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.