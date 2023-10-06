بوتين يعزي بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي بحمص

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- "أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا بشأن العواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص... ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها الكثير من النساء والأطفال، ونأمل بأن ينال منظموها العقاب الذي يستحقونه".

وأكد الرئيس الروسي بوتين عزم بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع السوريين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، داعيا نظيره السوري إلى أن ينقل كلمات المواساة والدعم لأسر الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق، سقوط 100 قتيل و240 مصابا بينهم نساء وأطفال، إثر هجوم شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص.

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