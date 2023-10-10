عاجل
تأجيل فعاليات مهرجان الجونة 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: الحرب بين إسرائيل وحماس تُعد فشلًا للولايات المتحدة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحرب المندلعة منذ أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس تعد فشلا للولايات المتحدة.

 

txt

"الأعنف منذ سنوات".. الصواريخ الفلسطينية تُشعل تل أبيب (فيديو)

txt

"قد أعذر من أنذر".. حماس تمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً للمغادرة

وقال بوتين: "الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط".

وأكد أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".

جاءت تصريحات بوتين خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يزور موسكو حاليا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ونقلت "تاس" عن الرئيس الروسي قوله إن الولايات المتحدة التي "حاولت احتكار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أعني أولا وقبل كل شيء ضرورة تنفيذ قرار ات مجلس الأمن الدولي" ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد حل القضية الفلسطينية يتم عبر إقامة دولة ذات سيادة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

فنزويلا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بفلسطين

"في ظل الحرب".. قادة الائتلاف بإسرائيل يوافقون على تشكيل حكومة طوارئ

وزير الخارجية الإيطالي: من المهم تجنب اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وفلسطين
الجريدة الورقية