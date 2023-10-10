بولندا: إجلاء أكثر من 670 مواطنا من إسرائيل بنجاح

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيوييرا أنه تم إجلاء أكثر من 670 مواطنا بولنديا بنجاح من إسرائيل.

وقال سيوييرا في تصريح للصحفيين أورده "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاء "إن المزيد من رحلات الإجلاء الجوي من المقرر أن تنظم في وقت لاحق اليوم".. وأضاف: أن "إجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل هي عملية متواصلة تتم باستخدام النقل العسكري".

يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع عقده الرئيس البولندي أندريه دودا بمشاركة رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي وعدد من كبار الوزراء الحكوميين في مكتب الأمن القومي بالعاصمة وارسو، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة عقب تصاعد الأحداث هناك.

وفي سياق متصل أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف إن الإمدادات المخزنة سابقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة قد استنفذت، وأن هذه المستشفيات قامت أمس بتفعيل خطط الطوارئ والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتحسين إدارة الزيادة في عدد الضحايا.

وأفاد المتحدث بأن المنظمة الدولية تقوم بإعادة برمجة مليون دولار لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المحتاجة؛ لدعم علاج ما يصل إلى 500 شخص مصابين بجروح خطيرة، كما أنها تواصل رصد الهجمات الصحية بشكل منهجي ضمن نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية، فضلا عن توثيق الاحتياجات الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية والإبلاغ عنها.

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال دمرت 168 مبنى بشكل كلي، تضم 1009 وحدات سكنية، و12630 بشكل جزئي، منها 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع، إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعًا في مدينة غزة.

وبينت المصادر أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة، واستهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال.

وأكدت أن هناك 70 مركز إيواء، تضم نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

يُشار إلى أن 765 مواطنًا استشهدوا، بينهم 7 صحفيين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضى، إلى 788 شهيدًا ونحو 4100 جريح.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 770 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.

وقبل قليل، استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأنه تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنزل الواقع في مُخيم جباليا.

ولم يدخل عدد الشهداء جراء قصف هذا المنزل في تحديث وزارة الصحة الفلسطينية الأخير بشأن مُحصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل.