الفصائل الفلسطينية تمطر عسقلان.. صواريخ بعد التحذير

تصدرت عسقلان مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من المستوطنين المقيمين في مدينة عسقلان المحتلة مغادرتها قبل الساعة الخامسة مساء.

وجاءت مطالبات الفصائل الفلسطينية، ردا على جرائم إسرائيل بإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم.

وأطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان داخل إسرائيل.

وحذر الجناح العسكري لحركة حماس إسرائيل من تهجير المدنيين، قائلًا: «إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دكّ مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى».

10% من سكان مستوطنات غلاف غزة وجدوا قتلى

من جانبها، أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10% من سكان مستوطنات غلاف غزة وجدوا قتلى بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة مع الفصائل الفلسطينية.

فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل ، وزراء خارجية فلسطين وإسرائيل، للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية أوروبا.

رويترز: إغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط في إسرائيل

قالت مصادر ملاحية وتجارية، لوكالة رويترز، الاثنين، إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أغلقا في أعقاب الصراع مع حركة حماس.

ويقع الميناء على بعد ما يزيد قليلا عن عشرة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة، وارتفعت أسعار النفط، الاثنين، في أعقاب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التوتر في الشرق الأوسط.