تلفزيون فلسطين: مصر في مواقف حازمة

أشاد تلفزيون "فلسطين 3"، بالدور التي تقوم به الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من خلال العديد من الاتصالات على المستوى الدبلوماسي، وتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الأطراف الدولية من أجل وقف التصعيد وإنهاء الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة.

وأوضح "فلسطين 3"، أن مصر في مواقف حازمة، وذلك في إشادة واسعة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر لا تتخلى عن التزامها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

مع القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.

مشاهد هناك أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، ونرصد لكم في هذا التقرير عدد من الصور والمشاهد التي تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

وننشر لكم أسماء الصحفين الذين استشهدوا:

ــ سعيد رضوان الطويل (رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء).

ــ محمد رزق صبح (مصور وكالة خبر).

ــ هشام النواجحة (المصور ومراسل وكالة خبر).

ــ محمد الصالحي (مصور وكالة السلطة الرابعة).

ــ إبراهيم لافي (مصور وكالة عين ميديا)

ــ سلام ميمة هي وعائلتها