الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم Oppenheimer تتخطى الـ939 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

 فيلم Oppenheimer
 فيلم Oppenheimer

وصلت إيرادات فيلم  Oppenheime، إلى 939 مليونًا و131 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures منذ إطلاقه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

 فيلم Oppenheimer 

إيرادات فيلم Oppenheimer 

انقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 323 مليونًا و154 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و615 مليونًا و977 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

احداث فيلم Oppenheimer تدور حول عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه، روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

 

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

 

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

أبطال فيلم Oppenheimer 

ويقوم ببطولته الفنان العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.

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الجريدة الورقية