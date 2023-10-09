طرح الفيلم التونسي "تحت الشجرة" المرشح للأوسكار في طنجة بالمغرب

يطرح الفيلم التونسي "تحت الشجرة " للمخرجة أريج السحيري في سينماتيك طنجة في المغرب خلال الشهر الجاري، وهذا الفيلم هو المرشح الرسمي لتمثيل تونس في جوائز الأوسكار لعام 2023.

فيلم تحت الشجرة

فيلم تحت الشجرة

حصل فيلم تحت الشجرة من قبل على 7 جوائز دولية إذ حصل على الجائزة الكبرى من مهرجان تايبيه السينمائي في تايوان وجائزة أفضل إخراج في مهرجان بينغياو السينمائي الدولي، وجائزة لجنة تحكيم EcoProd في مسابقة نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي حيث شهد عرضه العالمي الأول، وجائزة التانيت الفضي من أيام قرطاج السينمائية، وجائزة البايارد الذهبي من مهرجان نامور السينمائي، الجائزة الكبرى في أيام السينما الفرنسية في توبنغن شتوتغارت، وجائزة مسابقة الحلم في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل.

وشارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجان دولي حول العالم ومن بينهم تورونتو السينمائي الدولي في كندا، وكارلوفي فاري وسراييفو، كما نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان ملبورن السينمائي ومسابقة سيني فيجن في مهرجان ميونخ السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومؤخرًا في مهرجان الفيلم العربي سان دييغو بأميركا، ومهرجان مؤسسة أفلام في مارسيليا، ومهرجان أرابيسك السينمائي في النرويج، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وأيام القاهرة السينمائية.

وحصل تحت الشجرة على إشادات نقدية من أهم وسائل الإعلام العالمية إذ كتبت لوفيا جياركاي في هوليوود ريبورتر "تحت الشجرة تجربة ممتعة أخاذة وتقدم نسيجًا بسيطًا أنيقًا من التفاعلات المعقدة"، فيما أشاد كليم أفتاب بالممثلين عبر موقع سينيوربا "الطاقم التمثيلي مبهر خاصة في أول وقوف لهم أمام الكاميرا"، ووصف موقع Liberation بأنه "معجزة سينمائية".

أحداث فيلم تحت الشجرة

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر سنًا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.

أبطال فيلم تحت الشجرة

الفيلم من إخراج أريج السحيري ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا، باقي همان، وبطولة فداء الفضيلي، فاتن الفضيلي، أماني الفضيلي ، سمر سيفي، وعبد الحق المرابطي، الفيلم إنتاج مشترك بين تونس (شركة Henia Production)، سويسرا (شركة Akka Films) وفرنسا (شركة Maneki Films)، مديرة التصوير فريدة مرزوق، موسيقى أمين بو حافة، ويتولى توزيعه عالمياً شركة Luxbox فيما تتولى شركة MAD Solutions توزيع وتسويق الفيلم في العالم العربي.