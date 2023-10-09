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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد إمام يبدأ تصوير مسلسله الجديد "كوبرا"

محمد إمام
محمد إمام

يقوم الفنان محمد إمام بتصوير آخر مشاهد فيلمه "اللعب مع العيال" على أن يبدء بعدها فورا بالتجهيز لمسلسله الجديد" كوبرا " إخراج أحمد رفعت وتأليف أحمد محمود أبو زيد الذى سيبدأ تصوير مشاهده فى شهر نوفمبر المقبل.

محمد إمام

فيلم اللعب مع العيال

من ناحية آخري، يصور حاليا الفنان محمد إمام فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، حيث انتهى إمام وفريق العمل من تصوير مشاهد مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، حيث من المتوقع أن ينتهى إمام من تصوير العمل منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير ليتفرغ لتحضيرات مسلسله الجديد.

 

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كل من: بيومى فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة

  

 يذكر أن قال المخرج أحمد شفيق، إن مسلسله الجديد "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ما زال في مراحل الكتابة ولم يتم اختيار أى فنان إلى الآن.

 

وأضاف أحمد شفيق، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن مسلسل محمد عادل إمام الجديد "كوبرا" من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، وانتهى الكاتب والمؤلف أحمد محمود أبو زيد من كتابة 10 حلقات فقط، نافيا اختيار أي فنان للمسلسل إلى الآن، ومن المقرر أن ينتهي كتابة العمل كاملا قبل بداية التصوير.

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