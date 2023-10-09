قبل العرض.. شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "صوت وصورة"

أطلق القائمون على مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع البوسترات الدعائة المنفردة لأبطال العمل انطلاق عرضه يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر على قناة dmc الساعة 8 مساء، على أن بنطلق العرض على منصة Watch it قبل العرض التليفزيونى بـ24 ساعة.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل ويتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة

وقدمت حنان مطاوع في رمضان الماضى مسلسلين الأول هو "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، هالة صدقى وآخرين، و"وعود سخية" من 15 حلقة تأليف أحمد صبحى وإخرج أحمد حسن.