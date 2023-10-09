أيتن عامر تغير جلدها بشخصية مغنية أندرجروند في فيلمها الجديد "درويلة"

تقوم الفنانة أيتن عامر بتجسيد دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" الذى تعكف على تصويره حاليا، حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم "درويلة" انطلق تصويره الأسبوع الماضى، تأليف محمد دياسطى وإخراج معوض إسماعيل وبطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن .

وتعيش أيتن عامر حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تصور فيلم "عنب من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وتنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، ةتأليف أحمد أنورو جمايكا، إخراج معتز حسام.

وعرض لأيتن عامر مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.