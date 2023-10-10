تعرف على سعر قنطار القطن

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مساحة زراعة القطن في مصر بلغت 255 ألف فدان، من 5 أصناف تجارية.

منظومة تسويق القطن

وأضاف أبو اليزيد أن منظومة تسويق القطن ساهمت في ربط سعر المحصول بالأسعار العالمية، ووصل سعر قنطار القطن إلى أكثر من 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، ومن المتوقع أن يشهد زيادة عن هذا السعر في الوجه البحري، وهو ما يشجع المزارعين على زراعة القطن.

وأكد أن غالبية المساحة المنزرعة في الوجه القبلي هي صنف "جيزة 95"، وهو من الأصناف عالية الجودة والمقاومة للأمراض.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على زراعة أصناف عالية الجودة وكذلك من أصناف الزراعة المبكرة، والتي تستغرق 160 يومًا فقط بدلاً من 210 يومًا، وهو ما يوفر استهلاك المياه وكذلك منح الفرصة للمزراعين لزراعة محاصيل أخرى مثل القمح أو غيرها من المحاصيل.