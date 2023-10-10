وزير الزراعة يوافق على دعم تقاوى القمح والشعير لمزارعي مطروح بنسبة 50%

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على طلب المحافظة بالتيسير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بالمحافظة بنسبة 50%.

شعير

وأوضح المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مديرية الزراعة حصرت حاجتها بكمية 200 طن شعير و150 طن قمح، لافتًا إلى أنه وردت للمديرية كمية 50 طن قمح و34 طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر 390 جنيها لشيكارة الشعير زنة 30 كيلو جرامًا، و305 جنيهات لشيكارة القمح زنة 30 كيلو جرامًا.

وأضاف يوسف أن الصرف بدأ اليوم الثلاثاء لمركز مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلب للجمعية التابع لها المزارع، ويتم التوزيع من مخزن الجمعية المركزية بمطروح، وجار التنسيق لورود باقي كميات التقاوي لمراكز الضبعة وبراني.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتوفير التقاوي لهم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.