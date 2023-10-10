انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣ وحتى ٩ اكتوبر الجاري.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية بمركزي أبو النمرس والبدرشين، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين، فضلا عن شن حملات علي اسواق اللحوم حيث تم ضبط 9.5 طن مضبوطات لحوم مذبوحة خارج المجازر ومستوردة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع معهد بحوث القطن وكلية الزراعه جامعه المنوفية ومزارعى القطن، يوم حقلى لجنى محصول القطن، كذلك تم ازالة عدد (8) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، واطلاق قافلة زراعية بأشمون، بالتعاون مع كلية الزراعة واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات.

وأطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية قافلة بيطرية مجانية مشتركة، حيث قدمت كافة الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على حقول الارز، ومتابعة عمليات كبس وتجميع القش، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، متابعة أعمال لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمركز المنصورة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين 20 الف و 282 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 1039 حيوان، كما شنت ايضا المديرية 27 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط طن و 53 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

فيما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، عن ختام فاعليات الدورة التدريبية بعنوان: ادارة الأزمات البيئية الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جنى القطن، وأعمال مكافحة القوارض، فضلاً عن متابعة زراعات بنجر السكر، وعقد ندوة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان للتعريف بمبادرة نحو حياة أفضل.

مديرية الزراعة بمحافظة دمياط

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الادارات الزراعية، للاطمئنان على سير وانتظام العمل بها، كما تم متابعة جني حقل نموذجى لمحصول القطن، بمركز كفر سعد، والمرور على الزراعات، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز واستغلاله وتدويره، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض ما تم انجازه، كما تم تفقد الزراعات والصوب، وإطلاق قافلتين زراعيتين تنمويتين لزيارة عدد من المزارع بالطور و رأس سدر، ولقاء المزارعين وعقد ورش وحلقات توعوية.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات بجميع مدن المحافظة وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية علي مستوي المحافظة.، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، مؤتمر حاشد للنهوض بزراعات القمح بمقر الإدارة الزراعية بطامية، بحضور عدد كبير من المزارعين، كما تم تفقد حلقات ومراكز تجميع القطن، للاطمئنان على منظومة تسويق الاقطان والتأكيد على مراجعة اعمال استلام وفرز ووزن القطن.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، متابعتها لزراعات الرمان بمركز البداري، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، اجتماعاً مع مديرى الادارات لتقييم أول أسبوع من الحملة القومية للتحصين والتوعية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والترقيم والتسجيل ووضع مستهدف للاسبوع الحالى، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاقصر، شن حملات مكثفة بصورة أسبوعية لحماية الثروة الحيوانية بالصعيد وإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية فى مدن الأقصر.

الزراعة في اسبوع

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.