الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إندونيسيا تسعى جاهدة لوقف تصاعد العنف في غزة

غزة
غزة

تبذل الحكومة الإندونيسية جهودا كبيرة لوقف تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتجنب سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، لالو محمد إقبال، لوكالة أنباء /أنتارا/ المحلية اليوم الثلاثاء، إن "وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي تستمر في التواصل مع عدد من الدول والمنظمات الدولية لوقف العنف بغزة".

وأوضح إقبال أن مارسودي أجرت مناقشات بشأن القضية الفلسطينية مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في اجتماع ثنائي في جاكرتا أمس الاثنين. وتتولى البرازيل حاليا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكشف إقبال أن الحكومة الإندونيسية تهتم أيضا بحالة المواطنين الإندونيسيين في فلسطين وتقوم بالفعل بإعداد خطة طوارئ لإجلائهم مع عدة سيناريوهات ظرفية.

وأضاف: "حاليا، تقوم الحكومة الإندونيسية، من خلال السفارات الإندونيسية في عمان وبيروت والقاهرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات لإجلاء المواطنين الإندونيسيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية، وخاصة 10 مواطنين إندونيسيين متواجدين في قطاع غزة".

 

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