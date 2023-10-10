يحرض على إباحة المساكنة والفجور.. دعوى تأديبية ضد محامي بدار القضاء

تنظر المحكمة التآديبية المنعقدة بدار القضاء العالي، 17 ديسمبر لعام 2023، الدعوى التآديبية المقامة والتي تحمل رقم 90/2023، والمقامة من المحامي حسين عبد الله المطعنى، والمحامي على السيد على محمد هاني سامح سيد محمد المحامي، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورموز الدين والتحريض على الفسق والفجور وإباحة المساكنة.

دعوى تآديبية ضد المحامي هاني سامح

وتضمنت الشكوى ضد المشكو في حقه هاني سامح سيد محمد المحامي، إزدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورموز الدين، وكذلك التحريض على الفسق والفجور، ونقده للدوله المصريه وحثها على نشر العري وكذالك مطالبته بتفعيل الديانه الإبراهيمية،و سب وقذف أحد رموز المحاماه.

وجاء في أوراق الدعوى التآديبية، أنه قدمت الشكوي مستوفاه لشرائطها القانونيه باخطار المشكو في حقه وتم استدعائه لكنه عزف وأعرض عن المثول بكافة الجلسات ثم التمس الشاكي إتخاذ الإجراءات القانونية بالختام ازاء المشكو في حقه وقد حوت الشكوي من المرفقاتخمس وعشرون صورة ضوئيه تم تحميلها من تطبيق فيس بوك صادره عن حساب المشكو في حقه وبالاطلاع علي الشكوي وتفنيد ما ورد بها من مستندات.

وقال الشاكيان ضد المشكو في حقه،إن أراء المذكور لا تخلو من هرطقه ترتقي حد الإلحاد كما أن المحاماة ليست للتلاعب بعقول البسطاء ولا وسيلة نحو شهرة ولا جسر العبور للأضواء ومن ناحيه أخري التصرفات محسوبة علي فئة كاملة وعلي نقابة أثرت المجتمع بالعظماء من أبناءها لتستنير بهم الدروب وتهتدي بهم السبل.

وطالبا إحاله هاني سامح سيد محمد المحامي قيد رقم / ٦٤٨٢٥٩ إبتدائي إلى مجلس تأديب المحامين وفقا لما ورد بمواد الإحالة، كما ينسب للمشكو في حقه سبه وقذفه لمنتصر الزيات المحامي حيث ادعى أنه محامي الإرهابيين، ونعته بالارهابي التكفيري الحقير.

وذكر الشاكيان في الدعوى أن المشكو في حقه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم (٦٦١٥٢٣١) لـ إباحة المساكنة بل واسمي الرجل الأمر بأن طلبه هذا ضد قرارات فاسده وأن تلعثمت الألسن في توصيف ما تتصدى له بالبت والتعليق علي الأمر، ثم يستطرد أن المساكنه آحد الحقوق الشخصية التي اباحها الدستور والقانون ومبادئ العدالة والحداثة.

وجاء بأوراق الدعوى أن تقدم المذكور بشكوي ورفع دعاوي للمطالبة بعقد حفل المطرب (ترافس سكوت) وقبيل البدء في تناول الأمر وربما وجب التنويه أن المطرب كان بصدد احياء احدى الحفلات بالقاهرة وتحديدا بمنطقه الأهرامات بالجيزة ، ولكن حدثت حالة من الجدل ما بين الموافقه والاعتراض وكان الاعتراض منشوه انتماء الاخير لجماعه (عبده الشيطان) ومن ثم يدعو لمبادئهم بأغانيه،وكان إلغاء الحفل المزمع إقامته لاقي استحسان بجميع الأوساط باستثناء المشكو في حقه والذي قرر مناصره هذا المطرب الزنديق متطوعا.

وكشف مقيما الدعوى أن المشكو في حقه يحرض على الفسق والفجور والذي تمثل في قيام المشكو في حقه برفع دعوي للإفراج عن فتيات التيك توك المحكوم عليهن بقضايا تحريض علي الفسق والفجور بدعوي الإبداع الفني.

