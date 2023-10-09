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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الأهلي تحقق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية وذلك عقب الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن قمة لقاءات الدور الربع النهائي من عمر البطولة. 
 

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تفاصيل محاضرة بوش مع سلة الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري

أقيمت المباراة على صالة الغرافة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وتفوق خلالها «رجال سلة الأهلي»، لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة ٨٢-٧٧.

ومن المقرر ان يلتقي فريق سلة الأهلي مع نظيره سلا المغربي في نصف نهائي البطولة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل وذلك بعد تأهل سلا على حساب المحرق البحريني في ربع النهائي بنتيجة 108-95.

وكانت سلة الأهلي تأهلت لربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق الفتح السعودي في مباراة ثمن النهائي، بنتيجة 98-58.
 

وتضم البعثة كلًّا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.

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