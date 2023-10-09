تفاصيل محاضرة بوش مع سلة الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري

عقد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لرجال سلة الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الإثنين بمقر إقامة البعثة في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

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وحرص أوجستي على مناقشة بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة في إطار التجهيز لمباراة الفريق مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانًا بدنيًّا خفيفًا عقب تناول وجبة الإفطار في مقر الإقامة، في إطار برنامج إعداد اللاعبين البدني قبل مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم.

وحرص أوجستي على الاجتماع مع معاونيه لمناقشة الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم بصالة الغرافة.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق الفتح السعودي في مباراة ثمن النهائي، بنتيجة 98-58.

وتضم البعثة كلًّا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.