موعد مواجهة سلة الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في مواجهة هامة نظيره فريق الاتحاد السكندري لحساب منافسات ثمن نهائي البطولة العربية التي تستضيفها قطر في الفترة من ١-١٢ أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز وحسم التأهل للدور نصف النهائي.

وحدد الجهاز الفني السادسة والنصف مساء لتحرك حافلة الفريق من مقر الإقامة إلى صالة الغرافة القطري لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي.

وحسم فريق رجال سلة الأهلي التأهل لربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق الفتح السعودي في مباراة ثمن النهائي، بنتيجة 98-58.

بعثة الأهلي في البطولة ..

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.