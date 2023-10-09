مدرب سلة الأهلي يجتمع مع معاونيه قبل ربع نهائي البطولة العربية

عقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.



وحرص أوجستي على الاجتماع مع معاونيه لمناقشة الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم بصالة الغرافة.

كان فريق رجال سلة الأهلي قد حسم لربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق الفتح السعودي في مباراة ثمن النهائي، بنتيجة 98-58.

بعثة الأهلي في البطولة ..

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.