حلمي النمنم: محمد فايق كان بمثابة المسئول الشجاع

تقدم حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، بالشكر للمثقف الكبير محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، متابعًا:" بما أنني في بيت الصحفيين، فسوف أتحدث عم دور فايق كوزير إعلام".

وأضاف النمنم، خلال كلمته باللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن وكالة أنباء الشرق الأوسط كانت تابعة له بشكل مباشر وهو كان بمثابة المسئول الشجاع.

وحكى النمنم أنه حينما تم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض حدث ارتباك في عقل الدولة المصرية كيف يُنقل الخبر للمواطن المصري أنرئيس الأركان قُتل على يد إسرائيل؟ وفي هذه الأثناء نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخبر، وكانت الوكالة أول من ينشر الخبر علىمستوى العالم وعنها أخذت جريدة الأهرام الخبر.

واستكمل النمنم، :" الرئيس الراحل محمد أنور السادات تواصل حينها مع حسنين هيكل وانتقده انتقادًا لاذعًا بسبب نشر الخبر، فوضح لهأن الخبر مأخوذ عن الوكالة، وتواصل فايق بصفته وزيرًا للإرشاد القومي مع الرئيس وأوضح له أنه صاحب قرار النشر، وقال له إنه أكرمللشعب أن يعرف أن رياض لقى مصيره شهيدًا وهو أعلى الجبهة من قبل وسائل الإعلام المصرية، وحينما راجع الرئيس نفسه واقتنع بوجهةنظر الوزير".

وتابع النمنم، أن بهذه الطريقة والشجاعة والمصداقية تتحقق مصداقية الإعلام وتتحقق الحرية.

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش،نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمدالجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان..