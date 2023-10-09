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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحرائق تشتعل في غزة... (قذائف إسرائيل تتواصل)

الحرائق تشتعل في
الحرائق تشتعل في غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف عدد من المناطق بقطاع غزة، منذ الساعة الـ3 عصرًا ويستمر القصف بالمدفعية والطائرات الحربية إلى الآن.

 

وتحولت الأبنية والمنشآت في غزة، إلى حطام يتطير منه بقايا الهدم، وتحولت المنطقة بأكملها إلى منزل مهدم فقط، يهرول سكان غزة بين الحين والأخر إلى مكان أو أخر من أجل السيطرة على الوضع أو انقاذ أحياء من أسفل منزل.

 

إلا أن الأوضاع تتزايد مع صوت القصف المستمر على الكثير من المناطق في غزة، التي أصبحت تعاني من مرارة كبيرة وظلام دامس بعد قطع الكهرباء عنه، وفي الأونة الأخيرة اشتعلت الكثير من المناطق بالنيران نتيجة الصواريخ التي تعرضت لها الكثير من السكنات في غزة.

 

الحرائق تشتعل في غزة
الحرائق تشتعل في غزة
الحرائق تشتعل في غزة

ويأتي القصف استمرارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.

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