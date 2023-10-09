جهزى تارت التمر والبيكان ميني لضيافة المناسبات

تارت التمر والبيكان ميني، في المناسبات والاحتفالات، حضري وصفة تحلية بالحجم الصغير والجميل المظهر، لذلك نقدم لكم طريقة عمل التارت اللذيذ بحشوة مميزة مكونة من حبات التمر مع جوز البيكان.

تارت التمر والبيكان ميني

مقادير تارت التمر والبيكان ميني

- مقادير العجينة :

الزبدة : 100 غراماً (طرية)

سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

جبن كريمي : 5 حبات (مربعات)

دقيق : كوب وربع

- مقادير الحشوة :

التمر : حسب الحاجة (منزوع النواة)

بيكان : حسب الحاجة

طريقة التحضير

ضعي الزبدة والسكر البودرة في وعاء المضرب الكهربائي، واخفقي المكونات جيداً حتى يصبح قوامها كريمي، ثم أضيفي الجبن، وأعيدي الخفق لدقيقة.

أضيفي الدقيق، واخفقي الخليط جيداً حتى يتجانس تماماً وتحصلي على عجينة متماسكة.

شكّلي العجينة في قالب الميني تارت، واحشي كل مقدار من العجينة بحبة من التمر، ووزعي كمية من البيكان على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى ينضج تارت التمر والبيكان وقدميه.