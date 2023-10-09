أحمد سامي: طالبنا اتحاد الكرة باستبعاد هذا الحكم من مباريات الزمالك

كشف أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة في تصريحات صحفية ، أن النادي السكندري يرفض أن يتم تعيين إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، فى مباراة الزمالك المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجميع مباريات الفريق السكندري خلال الموسم الحالي.

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أكد أحمد سامي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ان الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يصادفه عدم توفيق دائم فى مباريات سموحة، لذلك قمنا فى النادي والمهندس فرج عامر بإرسال خطاب إلي الاتحاد المصري لكرة القدم برفض وجود إبراهيم نور الدين في جميع مباريات سموحة وليس فقط في مباراة الزمالك المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أتم تصريحاتة :" طلبنا ذلك من اتحاد الكرة، لأن نري أن إبراهيم نور الدين بشكل دائم غير محظوظ في مباريات سموحة، ويكون هناك سوء توفيق لذلك كان لدينا رغبة فى أن نحسم بشكل مبكر حتي لا يكون حكم فى مباريات سموحة المقبلة.

ومن المقرر ان يلعب الزمالك مع نظيره سموحة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023 القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات.