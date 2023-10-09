الزمالك يتدرب على ملعب الترسانة لمواجهة سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عودة تدريبات الأبيض صباح غدًا الثلاثاء على ملعب الترسانة.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خارج جدران القلعة البيضاء، لإبعاد اللاعبين عن أجواء الانتخابات المقرر انطلاقها يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر، أن الزمالك تعادل في أول مواجهتين ببطولة الدوري المصري أمام بيراميدز والمقاولون العرب، قبل أن يحصد أول 3 نقاط أمام البنك الأهلي.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا