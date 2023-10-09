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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

غرفة القاهرة: مبادرة خفض 7 سلع تسهم في ضبط السوق

أيمن العشري رئيس
أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إن المتابعة المستمرة  للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الانتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الاسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يوما بعد الآخر.

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رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

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أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المحلية

 


واكد العشري على أهمية اجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الانتاج في حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين.


وتابع ( العشري): زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي الي ضبط السوق على اعتبار أن اليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق ولذلك نسعي كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد  ترأس اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

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