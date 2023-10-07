أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار السلع الاساسية.. يعيش المواطن المصري خلال هذه الايام حالة من البحث المستمر على مدار الـ24 ساعة عن أسعار السلع الاساسية، والتي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، حيث شهدت الاسعار خلال تعاملات اليوم السبت بين الارتفاع والانخفاض.

وف هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار السلع لاساسية في مصر اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة، وجاءت الاسعار اليوم على النحو الاتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت

السلع

عدس بجبة 46 جنيها.

أرز 25 جنيها.

سكر 40 جنيها.

دقيق 21 جنيها.

فول بلدي 38 جنيها.

عدس مستورد 48 جنيها.

فاصوليا بيضاء 48 جنيها.

قمح 22 جنيها.

لوبيا مستوردة 34 جنيها.

لوبيا بلدي 46 جنيها.

فول مستورد 37 جنيها.