أمطار ورياح وشبورة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الثلاثاء، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 27 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 35 الصغرى 25

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 38 الصغرى 25