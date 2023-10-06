رغم سطوح الشمس.. سقوط أمطار خفيفة بعروس البحر المتوسط بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق شرق وغرب عروس البحر المتوسط، رغم سطوع الشمس وانخفاض درجات الحرارة، شهدت المحافظة سقوط أمطار متوسطة وعدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، أو وقوع أي تأثير على حركة المرور في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الآثار الناجمة عن عملية هطول الأمطار والتدخل السريع عند الحاجة مع وجود غرفة عمليات لتلقي الشكاوى.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الوضع الآن في سماء عروس البحر الأبيض المتوسط بتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية: إن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة على مناطق وسط وشرق، ومستمرة حتى الآن، وتسبب استمرارها في بعض تجمعات المياه، وتم التعامل معها ولم تتسبب في أي إعاقة مرورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ في مرافق الشركة مع وقف كافة الإجازات وبدل الراحات خلال الفترة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع احتمالية تساقط الأمطار.

وأجرى اللواء محمود نافع جولة تفقدية لأعمال سحب تجمعات المياه وتمركزات السيارات والمعدات بكوبري المندرة ومزلقان المعمورة وشارع طوسون والمعمورة السياحي وشارع بورسعيد بمنطقة المنتزه.

وأكد رئيس الشركة، استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة؛ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.

ووفقًا لبيان وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة الكبرى سجلت اليوم الجمعة 28 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى نحو 22 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 56% وسرعة الرياح 20 كم في الساعة مع ارتفاع أمواج البحر بنسب مختلفة تتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين تقريبًا، ما يعني وجود حالة اضطراب في البحر مع ارتفاع الأمواج وصعوبة السباحة.