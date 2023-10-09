قيود تداول أدوية الإجهاض أبرز اتجاهات الصحة الروسية

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن قرارات جديدة تشدد الرقابة على تداول أدوية الإجهاض في البلاد.

وجاء في منشور على الصفحة الإلكترونية الرسمية للوزارة: "اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارات لتشديد الرقابة على تداول أدوية الإجهاض في البلاد، وإضافة هذه الأدوية إلى قائمة المواد الطبية التي تخضع للمحاسبة الكمية الموضوعية".

وجاء في نص الوثيقة وقعها وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "آمر بالموافقة على القائمة المرفقة للأدوية المخصصة للاستخدام الطبي والتي تخضع للمحاسبة الكمية الموضوعية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قائمة الأدوية التي ستخضع لإجراءات الرقابة الجديدة في روسيا أضيفت إليها أدوية مثل الميزوبروستول والميفيبريستون، وستدخل قرارات الرقابة الجديدة حيز التنفيذ من 1 سبتمبر 2024، وستعتبر سارية المفعول حتى 1 سبتمبر 2030.

وكانت البروفيسورة ناتاليا دولغوشينا، كبيرة المتخصصين المستقلين في مجال الصحة الإنجابية للمرأة في وزارة الصحة الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن توسيع قائمة أدوية الإجهاض التي ستخضع للرقابة لن يقلل من توافر وسائل وأدوية تحديد النسل التي تستخدم في الحالات الخاصة.